Katastrofa kolejki w Lizbonie. Nowe informacje

Według tego źródła wśród poszkodowanych, którzy są hospitalizowani na terenie aglomeracji Lizbony, jest troje Portugalczyków, troje Niemców, Marokańczyk, a także obywatele Szwajcarii, Korei Południowej i Republiki Zielonego Przylądka.

Stan siedmiu rannych w następstwie środowej katastrofy określany jest jako ciężki. Znajdują się oni w trzech stołecznych szpitalach: św. Marii, św. Józefa oraz św. Franciszka Ksawerego.

Zginęło 16 osób

Wśród hospitalizowanych jest obywatel Niemiec, którego do piątkowego popołudnia uznawano za jedną z ofiar śmiertelnych wypadku, w którym łącznie zginęło 16 osób.

W piątek policja przekazała, że śmierć podczas wypadku poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec.

Według ustaleń stołecznej telewizji SIC zabity w katastrofie obywatel Ukrainy to 54-letni uchodźca wojenny.

Co się stało?

Do wypadku kolejki Gloria doszło w środę po 18.00 w pobliżu położonego na lizbońskiej starówce Placu Restauradores. Pojazd na zakręcie wypadł z szyn, po czym uderzył w pobliski budynek ulegając całkowitemu zniszczeniu.