W odpowiedzi na katastrofę rząd Portugalii zdecydował, że czwartek będzie dniem żałoby narodowej. W Lizbonie żałoba potrwa trzy dni, a mieszkańcy oraz turyści są zachęcani do uczczenia pamięci ofiar.

Ustalanie przyczyn tragedii

Kolejka linowo-terenowa Gloria, łącząca stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto, wypadła z szyn i uderzyła w budynek. Wagon legł całkowitemu zniszczeniu. Do wypadku, do którego doszło w środę po 18.00 czasu lokalnego, doszło z nieznanych wciąż przyczyn. Telewizja Now podała, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny.

15 osób nie żyje, pięciu rannych jest w ciężkim stanie

W wypadku kolejki linowo-terenowej w Lizbonie zginęło co najmniej 15 osób - przekazało kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM), aktualizując liczbę poszkodowanych w tragedii. W wieczornym oświadczeniu sprecyzowano, że w następstwie wypadku rannych zostało 18 osób, z których pięć jest w stanie ciężkim. Wśród rannych znajduje się dziecko.

Wśród poszkodowanych nie ma Polaków

Portugalskie władze nie przekazały dotychczas informacji, aby wśród poszkodowanych w środowym wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria, w centrum Lizbony, byli obywatele Polski - powiedział konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta.

Zamknięto cztery kolejki w Lizbonie

Cztery popularne wśród turystów trasy kolejek linowych w Lizbonie zostały zamknięte w środę późnym wieczorem w następstwie wypadku kolejki Gloria. Jak poinformowały władze portugalskiej stolicy, zamknięcie tras jest tymczasowe i służy zapewnieniu bezpieczeństwa podróżujących nimi osób. Służby sprawdzają stan techniczny kolejek.