Na tym, co Trump "uważa za politykę siły", Chiny i Rosja "skorzystały dotąd w zadziwiająco wiele" - ocenia „FAZ”.

Dziennik przypomina, że "Rosja może kontynuować działania w Ukrainie, a i tak jest dowartościowywana przez prezydenta USA", z kolei Chiny odnoszą korzyści z prowadzonej przez Trumpa wojny celnej i "przewodzą antyzachodniemu sojuszowi, od Rosji przez Koreę Północną po Indie i Iran".

"Wszystko robi na pół gwizdka". Media w Niemczech uderzają w Trumpa

"Zdjęcia i przekaz płynący ze szczytu w Tiencinie powinny w Waszyngtonie budzić niepokój. Czy jeszcze kilka miesięcy temu nie mówiono o woli poróżnienia Putina i Xi Jinpinga? A teraz Putin wcale nie przesadza, twierdząc, że stosunki rosyjsko-chińskie znajdują się na bezprecedensowo wysokim poziomie" - kontynuuje "FAZ".

Dziennik przekonuje, że problem z polityką zagraniczną Trumpa "nie polega na tym, że porzucił on kurs Bidena", bo jego poprzednik także "nie był w stanie powstrzymać erozji potęgi Zachodu". Problem polega na tym, że amerykański przywódca "wszystko robi na pół gwizdka".

Niemcy zawiedzeni polityką Donalda Trumpa. Piszą o "manipulacji"

"Chce zaprowadzić pokój na Ukrainie, ale wywiera zbyt małą presję na agresora. Pozwala bombardować irańskie instalacje nuklearne, ale nie zajmuje się nowym porozumieniem atomowym. Chce powstrzymać Chiny, ale zraża do siebie tak cenne w tym kontekście Indie" - wymienia na potwierdzenie swojej tezy.

Do tego dochodzi "próżność prezydenta", która "sprawia, że zarówno przyjaciele, jak i wrogowie USA próbują nim manipulować, jak tylko mogą" - odnotowuje na koniec „FAZ”.