Śmierć 16 kandydatów. Teorie spiskowe w Niemczech

O 16 zgonach kandydatów w toku kampanii niemieckie media powiadomiła komisja wyborcza Nadrenii Północnej-Westfalii. Równocześnie jej rzecznik przekazał agencji dpa, że tegoroczna liczba nie jest znacząco wyższa niż w poprzednich kampaniach wyborczych.

W zaplanowanych na 14 września wyborach samorządowych w Nadrenii Północnej-Westfalii startuje łącznie ponad 20 tys. kandydatów. To najludniejszy kraj związkowy Niemiec, zamieszkany przez ponad 18 mln osób.

Służby komentują doniesienia

Służby zapewniły, że obecnie nie doszukują się niczego podejrzanegow zgonach kandydatów i tylko w jednym ze zgłoszonych przypadków nie wykluczają udziału osób trzecich.

Na portalach społecznościowych pojawiły się jednak teorie spiskowe, związane głównie z tym, że w kampanii zmarło siedmiu kandydatów reprezentujących skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Wiceprezes AfD w Nadrenii Północnej-Westfalii Kay Gottschalk podkreślił jednak w podcaście Politico, że "nie ma powodu, by traktować te zgony inaczej niż jako przypadek”.