Zdaniem Merza działania rosyjskiego wojska były aktem "lekkomyślnym i agresywnym".

Merz: Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce

Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej – stwierdził niemiecki kanclerz.

"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" – napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.

Pistorius: Niedopuszczalna prowokacja przeciw NATO

Wcześniej w środę minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski było celową, niedopuszczalną prowokacją przeciwko NATO.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.