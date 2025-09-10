Zdaniem Merza działania rosyjskiego wojska były aktem "lekkomyślnym i agresywnym".
Merz: Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce
Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej – stwierdził niemiecki kanclerz.
"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" – napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.
Pistorius: Niedopuszczalna prowokacja przeciw NATO
Wcześniej w środę minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski było celową, niedopuszczalną prowokacją przeciwko NATO.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.
