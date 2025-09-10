Kolejni przedstawicielie amerykańskiego Kongresu zabierają głos po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

"Niedopuszczalne naruszenie suwerenności"

"To niedopuszczalne naruszenie suwerenności sojusznika z NATO. W ubiegłym tygodniu prezydent Trump potwierdził zobowiązanie USA na rzecz bezpieczeństwa Polski, a to jest odpowiedź Putina. To cena appeasementu. Czas położyć kres rosyjskiej agresji" – zaapelowała Shaheen na portalu X.

"Rosyjskich naruszeń nie można zignorować"

Wcześniej Republikanin Joe Wilson nazwał działania Kremla "aktem wojny" i wezwał prezydenta Trumpa do podjęcia sankcji, prowadzących do "bankructwa rosyjskiej machiny wojennej", zaś senator Demokratów Dick Durbin wyraził pogląd, że rosyjskich naruszeń nie można zignorować.

Brak reakcji ze strony Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie groźnego incydentu w Polsce. Amerykański przywódca był pytany przez reportera o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy wychodził z restauracji, jednak zignorował dziennikarza.