Bezpośrednia obronna akcja militarna Polski, która miała miejsce w nocy, jest pierwszą tego rodzaju od czasu rozpoczęcia przez Putina nielegalnej inwazji w 2022 roku – oznajmił w przemówieniu otwierającym spotkanie grupy państw europejskich E5 w Londynie.

Kosiniak-Kamysz "słusznie wrócił do Polski"

Brytyjski minister stwierdził, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który miał brać udział w szczycie, "słusznie udał się do domu, do Polski, aby zająć się tym atakiem".

"Lekkomyślne i bezprecedensowe" działania Rosji

W opinii polityka rosyjska agresja wzmocniła poparcie sojuszników dla Ukrainy. Działania Rosji są lekkomyślne, bezprecedensowe i niebezpieczne. Całkowicie potępiamy te ataki. Przypominają nam one, że bezpieczna Europa potrzebuje silnej, suwerennej Ukrainy – dodał.

Grupa E5 obejmuje Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Wielką Brytanię. Healey przypomniał, że państwa te łącznie odpowiadają za 60 proc. europejskich wydatków na obronność w ramach NATO.

W trwającym obecnie szczycie Grupy E5 nie biorą udziału przedstawiciele Polski i Francji. Szef MON podjął w środę rano decyzję o powrocie do kraju w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. W rozmowach w Londynie nie weźmie udziału także przedstawiciel Francji, ponieważ dotychczasowy minister obrony Sebastien Lecornu został we wtorek powołany na premiera przez prezydenta Emmanuela Macrona.

Czym jest Grupa E5?

Grupa E5 została zainaugurowana w listopadzie 2024 r. podczas spotkania w Berlinie. Od tego czasu ministrowie spotkali się w tym formacie w Warszawie, Brukseli, Paryżu i Rzymie.

Celem spotkań w ramach Grupy E5 jest wzmocnienie dialogu politycznego i wojskowego, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony Europy. Inicjatywa ta ma stanowić krok w kierunku większej autonomii strategicznej Europy przy jednoczesnym utrzymaniu silnych więzi z NATO.