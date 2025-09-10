Debata rozpocznie się o godz. 8.30 w czwartek – ostatniego dnia czterodniowego posiedzenia PE w Strasburgu.

Specjalna debata o solidarności z Polską

"Na wniosek EPP i ECR (Europejskiej Partii Ludowej oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - PAP), Parlament Europejski zmienia porządek obrad sesji plenarnej i organizuje specjalną debatę o solidarności z Polską po celowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony" – poinformowała EPL na swoim koncie na platformie X.

O przeprowadzenie debaty w trybie pilnym zabiegali w środę europosłowie: PO – Andrzej Halicki oraz PiS – Patryk Jaki. Obaj politycy poinformowali media o złożeniu wniosku w tej sprawie.

"Nie ma znaczenia, który wniosek był pierwszy"

Halicki powiedział dziennikarzom w środę w europarlamencie w Strasburgu, że taka debata dojdzie do skutku pod warunkiem zgody ze strony innych grup. Wydaje mi się, że – podchodząc w sposób szczególny do sytuacji, która miała miejsce w nocy i dzisiaj – powinniśmy jeszcze raz dać szansę także polskim europarlamentarzystom, by zawalczyć o bezpieczeństwo kraju – zaznaczył europoseł PO.

Nie ma znaczenia, który wniosek był pierwszy. Teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski – powiedział z kolei Jaki. Jeżeli zarówno poseł Halicki, jak i przedstawiciele polscy w innych grupach wykonają dzisiaj pracę i wpłyną na swoich przewodniczących, żeby jutro podjęli tego typu decyzje, to będzie to dobra informacja dla Rzeczpospolitej – podkreślił.

Naruszeni polskiej przestrzeni powietrznej przez drony

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.