"ZWIERZĘ, które tak brutalnie zabiło piękną młodą kobietę z Ukrainy, która przybyła do Ameryki w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa, powinno zostać poddane szybkiemu (nie ma wątpliwości!) procesowi i skazane jedynie na KARĘ ŚMIERCI. Nie ma innej opcji!!!" – napisał prezydent w poście na Truth Social.

"Najwyższy wymiar kary" dla Decarlosa Browna Jr.-a

Sąd federalny oskarżył 34-letniego Decarlosa Browna Jr.-a o spowodowanie śmierci w systemie transportu publicznego. Grozi mu także zarzut morderstwa pierwszego stopnia.

Prokurator generalna Pam Bondi zapowiedziała, że będzie dążyć do "uzyskania najwyższego wymiaru kary za tę niewybaczalną zbrodnię", aby podejrzany "nigdy więcej nie ujrzał światła dziennego jako wolny człowiek".

Iryna Zarutska – uchodźczyni z powodu wojny w Ukrainie

Według "New York Post" Iryna Zarutska uciekła do Ameryki w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Jej ojciec nie mógł uczestniczyć w pogrzebie z powodu trwającej wojny.

Brown był aresztowany w Północnej Karolinie co najmniej 14 razy od 2007 roku za różne przestępstwa, od napaści i rozboju po nielegalne posiadanie broni palnej. Z dokumentów sądowych wynika, że na początku tego roku został zatrzymany po tym, jak zadzwonił na policję, twierdząc, że podano mu "sztuczny materiał", który kontroluje jego mowę, jedzenie i chodzenie. Funkcjonariusze powiedzieli mu, że nie mogą pomóc, aresztując go dopiero, gdy wpadł w furię.

Dwa dni później sędzia Teresa Stokes zwolniła go za kaucją bezgotówkową, po tym jak podpisał pisemne zobowiązanie do stawienia się na kolejną rozprawę.

"Zabił, bo sądził, że biała kobieta czyta mu w myślach"

Matka Browna powiedziała lokalnej stacji telewizyjnej WSOC, że jej syn cierpi na schizofrenię i nie powinien być na wolności. Zdaniem siostry, Tracey, którą zaatakował w 2022 roku, Decarlos napadł na Irynę Zarutską, ponieważ sądził, że czyta mu w myślach.

Człowiek, który słyszy głosy i wierzy, że świat jest przeciwko niemu, załamie się – zaznaczyła w rozmowie z CNN.

Kara śmierci w Północnej Karolinie

Północna Karolina jest jednym z 27 stanów, w których wciąż obowiązuje kara śmierci. Ostatnią egzekucję przeprowadzono tam w 2006 roku.