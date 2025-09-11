Decyzja Niemiec jest bezpośrednią odpowiedzią na incydent z rosyjskimi dronami, które w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że Niemcy nie tylko zwiększą ochronę nad Polską, ale również wzmocnią swoje zaangażowanie na wschodniej granicy NATO.