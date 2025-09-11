W odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski, niemiecki rząd podjął zdecydowane kroki. W czwartek rzecznik rządu RFN ogłosił, że Niemcy "rozszerzą i zintensyfikują działania w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską".
Decyzja Niemiec jest bezpośrednią odpowiedzią na incydent z rosyjskimi dronami, które w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że Niemcy nie tylko zwiększą ochronę nad Polską, ale również wzmocnią swoje zaangażowanie na wschodniej granicy NATO.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama