Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą?
Według włoskiej agencji prasowej zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę.
Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.
Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony
W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.
