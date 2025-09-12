Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą?

Według włoskiej agencji prasowej zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę.

Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.