"NATO pozostaje zjednoczone w obronie naszego terytorium sojuszniczego i naszego bezpieczeństwa” - zaznaczyło MSZ Niemiec.

Reakcja Niemiec na naruszenie terytorium sojuszu

Wezwanie ambasadora jest uważane za wyraźną formę protestu dyplomatycznego - wyjaśniła agencja dpa. Wcześniej ambasadorów Federacji Rosyjskiej w swoich krajach wezwały m.in. MSZ Francji, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Łotwy i Szwecji.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w środę, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to "bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie". Merz wspomniał też o "nowej jakości ataków, które obserwujemy ze strony Rosji".

NATO zwiększa patrole w Polsce

Ministerstwo obrony Niemiec poinformowało w piątek, że zapowiadane rozszerzenie misji monitorowania przestrzeni powietrznej Polski już działa. Niemcy zwiększyły dwukrotnie liczbę patrolujących myśliwców Eurofighter - do czterech. Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia.

To reakcja niemieckiego rządu na wielokrotne naruszenie terytorium Polski i NATO przez rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.