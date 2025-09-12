Zełenski ogłosił sukces. Rosyjska ofensywna całkowicie udaremniona

Naczelny dowódca (generał Ołeksandr) Syrski złożył raport o sytuacji na froncie, na kluczowych kierunkach. Są rezultaty w obwodzie sumskim: na dziś możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumy została całkowicie udaremniona przez nasze siły. Walki w przygranicznych rejonach obwodu sumskiego trwają, ale rosyjskie zgrupowanie w tym kierunku straciło zdolności ofensywne w wyniku poniesionych strat – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent przekazał, że odbył spotkanie z najwyższym dowództwem wojskowym poświęcone obronie powietrznej.

Zełenski wyznaczył zadania w celu zintensyfikowania pracy z partnerami, by przyspieszyć dostawy i zapewnić bardziej niezawodną ochronę infrastruktury krytycznej. Wojskowi, urzędnicy, dyplomaci – każdy ma swoją część odpowiedzialności – dodał.

Ponadto powiadomił o dobrych wynikach w produkcji rakiet przechwytujących i podkreślił wagę zwiększenia liczby wyszkolonych operatorów. Przeanalizowaliśmy bilans efektów i kosztów naszych uderzeń dalekiego zasięgu. Dziękuję każdej jednostce za precyzję, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiej logistyki i kompleksu paliwowego – zaznaczył szef państwa ukraińskiego.

Dotkliwe straty Rosjan

Zełenski podziękował żołnierzom wykonującym zadania bojowe na tych kierunkach i zadającym Rosjanom dotkliwe straty. Omówiliśmy nasze potrzeby w zakresie uzbrojenia – naszą produkcję, zakupy, pomoc partnerów. Zapewniamy siłę naszej armii – podsumował.

Obwód sumski leży przy granicy z Rosją. Kontrola nad tym regionem mogłaby umożliwić Rosji stworzenie strefy buforowej, zakłócić ukraińską logistykę i szlaki zaopatrzeniowe.

Prezydent Zełenski spotkał się w piątek z doradcami ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch; podziękował im za wsparcie Ukrainy i wypracowanie gwarancji bezpieczeństwa.

"Rosja ucieka sie do eskalacji"

Rosja nie tylko nie wykazuje żadnej chęci zakończenia wojny, ale także ucieka się do eskalacji, do realnych zagrożeń dla Europy, wysyłając swoje drony nad Polskę. Dlatego należy jak najszybciej zakończyć prace nad gwarancjami bezpieczeństwa” - oświadczył.

Szef państwa ukraińskiego omówił również z doradcami gotowość Ukrainy do dzielenia się doświadczeniami i wniesienia wkładu we wspólną obronę NATO. Zełenski zaproponował wspólne przechwytywanie wszystkich rosyjskich celów powietrznych.