Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a potem udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów – powiedział Orban.

Przypadek Ilarii Salis

Premier nawiązał do przypadku Ilarii Salis, której nie wymienił z nazwiska. Włoszka spędziła ponad rok w węgierskim więzieniu po tym, gdy została oskarżona o napaść na jednego z uczestników demonstracji, zorganizowanej w 2023 r. w Budapeszcie przez środowiska nacjonalistyczne i neonazistowskie.

Aresztowanie Salis wywołało napięcia w stosunkach włosko-węgierskich; została ona zwolniona dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r., w których zdobyła mandat europosłanki.

Ogłoszenie Trumpa ws. Antify

W czwartek Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Prezydent już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym krokiem, zapowiadając działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i zabójstwo prawicowego aktywisty Charliego Kirka.