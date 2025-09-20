Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w piątek na platformie X informację o wypadku.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" – czytamy w komunikacie. Incydent miał miejsce podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych.

Trwa śledztwo

Jak przekazało Dowództwo Generalne, rodziny żołnierzy zostały objęte wszechstronnym wsparciem. Przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję.