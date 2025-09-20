Sondaż ujawnia głębokie niezadowolenie Amerykanów z wielu aspektów polityki Trumpa. Prezydent notuje szczególnie słabe wyniki. Aż 60% Amerykanów nie pochwala jego działań wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, a 58% krytykuje jego politykę wobec konfliktu w Strefie Gazy. Prawie połowa respondentów uważa, że przywództwo USA osłabło na arenie międzynarodowej.

Strategia handlowa Trumpa, oparta na globalnych taryfach, spotyka się z silnym sprzeciwem – 64% respondentów jej nie popiera. Co więcej, 70% uważa, że taryfy podnoszą ceny towarów, co bezpośrednio uderza w konsumentów. W szerszej perspektywie, 59% ankietowanych nie pochwala jego działań gospodarczych, a 68% ocenia ogólne warunki ekonomiczne jako 'niezbyt dobre' lub "złe". Dodatkowo, 63% uważa, że trudno jest znaleźć dobrą pracę.

Imigracja, przestępczość i nadużycie władzy. Kontrowersyjne decyzje Trumpa

Decyzje prezydenta w sprawach wewnętrznych również budzą spore kontrowersje i niezadowolenie. Opinie na temat polityki imigracyjnej są podzielone, ale 55% Amerykanów jest niezadowolonych z działań Trumpa, w tym z jego planów masowych deportacji. Jednocześnie 44% popiera jego politykę. Również w tej kwestii widoczne są podziały, ale 54% respondentów nie aprobuje decyzji prezydenta, wobec 44% poparcia.

Szczególnie negatywnie Amerykanie ocenili decyzję Trumpa o wykorzystaniu Gwardii Narodowej w miastach takich jak Waszyngton, Memphis czy Chicago. 62% ankietowanych uważa, że prezydent przekroczył swoje konstytucyjne uprawnienia, podczas gdy tylko 36% ocenia jego decyzje jako właściwe.

Sondaż pokazuje, że niezadowolenie z prezydentury Trumpa przekłada się na preferencje polityczne dotyczące przyszłego kształtu Kongresu. Aż 53% badanych opowiedziało się za kontrolą Demokratów w Kongresie, aby ograniczyć władzę prezydenta Trumpa. Tylko 42% chciałoby utrzymania przewagi GOP, by wspierać jego program. To oznacza 11-punktową przewagę Demokratów wśród wszystkich dorosłych, choć w grupie zarejestrowanych wyborców maleje ona do dziewięciu punktów.

"Washington Post" przypomina, że partia rządząca Białym Domem zazwyczaj ma trudności w wyborach uzupełniających. Republikanie dysponują obecnie jedynie nieznaczną przewagą w Izbie Reprezentantów. To skłania Trumpa do wywierania presji na stany kontrolowane przez GOP, aby zmieniały granice okręgów wyborczych (gerrymandering) na korzyść republikanów. Takie działania pogłębiają ogólnokrajowy spór o uczciwość wyborów.