Choć Kreml odrzuca oskarżenia, że szykuje się do wojny przeciwko NATO, to ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej państw Sojuszu wzmogły obawy przed eskalacją – zauważyła agencja.

Przygotowania do potencjalnej wojny Rosji z NATO

Wojska europejskie zintensyfikowały przygotowania do potencjalnego konfliktu z Moskwą po pełnowymiarowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Dostosowują również do nowych wyzwań szkolenia medyczne.

Reklama

Dzienna liczba rannych według "realistycznego scenariusza"

Lekarz naczelny Niemiec Ralf Hoffmann powiedział w rozmowie z Reutersem, że w realistycznym scenariuszu należałoby się liczyć z tysiącem rannych dziennie.

Charakter działań wojennych w Ukrainie uległ radykalnej zmianie – przyznał Hoffmann, wyjaśniając, że nastąpiło przejście od ran postrzałowych do ran na skutek wybuchów i oparzeń, spowodowanych przez drony i amunicję samonaprowadzającą.

Ukraińscy żołnierze opisują korytarz nasycony dronami, o szerokości około 10 km po obu stronach linii frontu, jako "strefę śmierci", ponieważ zdalnie sterowane bezzałogowce, rozmieszczone przez Ukraińców i Rosjan, mogą szybko wykrywać i neutralizować cele.

Reklama

Ukraińcy często nie są w stanie ewakuować rannych wystarczająco szybko, ponieważ nad ich głowami wszędzie są drony – powiedział Hoffmann, podkreślając potrzebę długiego stabilizowania stanu zdrowia rannych żołnierzy na linii frontu. Jak dodał, czasami trwa to przez wiele godzin.

Pociągi i autobusy szpitalne oraz droga powietrzna

Jego zdaniem potrzebne są również elastyczne opcje transportu rannych żołnierzy. Ukraina wykorzystuje w tym celu m.in. pociągi szpitalne. W ślad za Kijowem Berlin rozważa wykorzystanie pociągów szpitalnych i autobusów oraz rozszerzenie możliwości ewakuacji medycznej drogą powietrzną – poinformował Hoffman.

Dodał, że służba medyczna niemieckich sił zbrojnych, licząca obecnie 15 tysięcy osób, zostanie rozbudowana, aby sprostać przyszłym wymaganiom.