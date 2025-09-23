W swoim przemówieniu amerykański przywódca najwięcej miejsca poświęcił sprawie migracji, którą uznał za najważniejszy obecnie problem na świecie.

Trump: Burmistrz Londynu chce wprowadzić prawo szariatu

Krytykując politykę migracyjną w Europie powiedział: Spójrzcie na Londyn, gdzie macie okropnego burmistrza. Teraz chce on wprowadzić prawo szariatu, ale jesteś w innym kraju. Nie możesz tego zrobić.

Brytyjskie media, w tym BBC i Sky News, piszą, że "nie jest jasne", dlaczego Trump poruszył kwestię szariatu, czyli religijnego prawa muzułmanów, gdyż "nie ma żadnych dowodów, aby był on stosowany w ramach polityki prowadzonej w Londynie".

Biuro Sadiqa Khana: To skandaliczne i pełne uprzedzeń komentarze

Biuro Sadiqa Khana oświadczyło, że nie zamiesza "uznać za godne odpowiedzi (…) przerażające i pełne bigoterii komentarze Trumpa". "Nie zamierzamy odpowiadać na jego skandaliczne i pełne uprzedzeń komentarze" – stwierdziło.

Biuro Sadiqa Khana: Londyn jest bezpieczniejszy niż duże miasta USA

"Londyn jest najwspanialszym miastem na świecie, bezpieczniejszym niż duże miasta USA. Cieszymy się, że przybyła tu rekordowa liczba obywateli USA" – dodano w komunikacie biura burmistrza.

Minister zdrowia: Jesteśmy dumni, że Khan jest naszym burmistrzem

Do słów prezydenta USA odniósł się brytyjski minister zdrowia Wes Streeting, odrzucając stwierdzenie, że Khan próbuje wprowadzić do Londynu prawo szariatu. "To burmistrz, który maszeruje z dumą, który walczy o szacunek dla różnic w pochodzeniu i poglądach, który skupia się na poprawie naszego transportu, jakości powietrza, naszych ulic, naszego bezpieczeństwa, naszych wyborów i szans" – napisał w poście na portalu społecznościowy. "Jesteśmy dumni, że jest naszym burmistrzem" – podkreślił szef resortu zdrowia.

To nie pierwszy atak Trumpa przeciwko Khanowi

Lokalne media przypomniały, że to nie pierwszy atak Trumpa przeciwko Khanowi, który jest pierwszym muzułmaninem pełniącym funkcję burmistrza Londynu. "Financial Times" podał, że spór rozpoczął się wraz z przygotowaniami do pierwszej wizyty państwowej Trumpa w Wielkiej Brytanii w 2019 roku.

W ubiegłym tygodniu podczas wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii, Trump skrytykował Khana, nazywając go "jednym z najgorszych burmistrzów na świecie". Prezydent miał się upewniać, że nie zostanie on zaproszony przez króla Karola III na bankiet na zamku Windsor. Stacja Sky News, powołując się na źródła bliskie magistratu, podała, że Khan nie zabiegał o zaproszenie na to wydarzenie, ani nie spodziewał się go.

BBC podała, że w Wielkiej Brytanii działają rady szariatu, których praca dotyczy arbitrażu małżeńskiego w kwestiach religijnych oraz orzekania w sprawach finansowych, ale brytyjski rząd jasno wyraził opinię, że ich orzeczenia nie są prawnie wiążące.