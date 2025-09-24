Prezydent USA Donald Trump twierdząco odpowiedział we wtorek na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, powiedział: "Zależy od okoliczności, ale jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO".

"Dobrze usłyszeć jasne ośwadczenie"

"Dobrze usłyszeć takie jasne, zdecydowane oświadczenia, które powinny zniechęcić Rosję do naruszania przestrzeni powietrznej, ale proces ten nie jest tak prosty, jak można sobie wyobrazić: że samolot wlatuje i rakieta jest natychmiast wystrzeliwana" - powiedział Matulionis dziennikarzom. Podkreślił, że decyzja o zestrzeleniu obiektu wlatującego w przestrzeń powietrzną jakiegoś kraju leży w kompetencji władz tego kraju. "NATO też może podjąć działania, jeśli jest przekonane, że istnieje zagrożenie" - dodał.

Kilkadziesiąt przypadków naruszenie przestrzeni powietrznej

Jak zaznaczył, w ostatnich latach doszło do „kilkudziesięciu” przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej nie tylko Litwy, ale też innych państw regionu. "Może to nie jest na Litwie popularne, ale istotne jest także powstrzymywanie eskalacji" - dodał.