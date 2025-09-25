Drony nad kolejnym duńskim lotniskiem

W nocy z 24 na 25 września 2025 roku w Danii doszło do kolejnego incydentu z udziałem dronów. Policja poinformowała, że w pobliżu lotnisku w Aalborgu pojawiły się bezzałogowce, których zachowanie przypominało to, co zaobserwowane w Kopenhadze. Cały incydent trwał około trzy godziny, po których samoloty opuściły przestrzeń powietrzną lotniska.

Biorąc pod uwagę, że lotnisko w Aalborgu zajmuje się także obsługą lotów wojskowych, ten incydent wpłynął na działanie duńskich sił powietrznych. Z tego względu śledztwo prowadzone jest we współpracy z również z tamtejszymi siłami zbrojnymi.

Co więcej, port lotniczy w Aalborgu nie był jedynym miejscem, gdzie doszło do takiej sytuacji, bo policja z regionu Jutlandii Południowej przekazała, że podobne incydenty odnotowane zostały w Esbjergu, Sonderborgu oraz Skrydstrup. Jest to o tyle istotne, że w ostatnim z wymienionych miast znajduje się baza sił powietrznych, gdzie stacjonują F-16 i F-35.

Kolejny incydent z dronami w Danii

Do incydentu miało dojść dokładnie około godziny 21:44 czasu lokalnego, a bezzałogowce miały poruszać się po przestrzeni powietrznej do godziny 0:54. Policja przekazała, że nad lotniskiem pojawiło się kilka dronów, choć nie jest w stanie określić, jaki był ich rodzaj, oraz kto nimi sterował.

Przedstawicielstwo duńskiej policji podkreśla, że aktualnie jest za wcześnie, aby powiedzieć dokładnie, jaki był cel tych bezzałogowców i kto z tym wszystkim stoi. Jednocześnie od początku tego tygodnia duńska policja otrzymuje regularne zgłoszenia o pojawiających się dronach. Dotychczasowe próby neutralizacji tych bezzałogowców okazują się jednak nieskuteczne.

Oczywiście część zgłoszeń dotyczy przypadków, którymi policja się nie zajmuje. Są jednak takie, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania infrastruktury na terenie całego kraju. Już po incydencie z kopenhaskiego lotniska rząd Danii podkreślał, że jest to największy tego rodzaju atak w historii, a najnowsze wieści obrazują skalę ataków, z jakimi przychodzi się mierzyć.