"Jeśli nie dostanę Pokojowej Nagrody Nobla, będzie to obraza dla Stanów Zjednoczonych" - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. Ubolewał, że najprawdopodobniej to wyróżnienie nie zostanie mu przyznane.
Trump, przemawiając do setek generałów w bazie Quantico w Wirginii, podkreślił, że powinien otrzymać nagrodę za swoje działania na rzecz pokoju, lecz - jak prognozował - Komitet Noblowski przyzna nagrodę komuś, kto nie nie ma takich osiągnięć.
Trump: Jeśli nie dostanę Nobla, to obraza dla USA
- Zobaczymy, co się wydarzy, ale to będzie duża obraza dla naszego kraju - oświadczył.
