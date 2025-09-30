Trump, przemawiając do setek generałów w bazie Quantico w Wirginii, podkreślił, że powinien otrzymać nagrodę za swoje działania na rzecz pokoju, lecz - jak prognozował - Komitet Noblowski przyzna nagrodę komuś, kto nie nie ma takich osiągnięć.

Trump: Jeśli nie dostanę Nobla, to obraza dla USA

- Zobaczymy, co się wydarzy, ale to będzie duża obraza dla naszego kraju - oświadczył.