We wtorek rząd rozpatrzył przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt zapisu protokolarnego dotyczącego zwiększenia zdolności obronnej państwa, w tym przed działaniami hybrydowymi.

Po posiedzeniu rządu Szłapka powiadomił, że została podjęta decyzja o "przyspieszeniu procedur, jeśli chodzi o pozyskiwanie systemów dronów i systemów antydronowych".

– Wszyscy wiemy, jaka jest trudna sytuacja. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, podejmując decyzję w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych dodatkowych barier instytucjonalnych. Więc premier (Władysław – PAP) Kosiniak-Kamysz i Ministerstwo Obrony Narodowej będą mogli podejmować w tej sprawie decyzje – powiedział rzecznik rządu.

Alarm dronowy w Polsce. Rząd przyspiesza zakupy wojskowe

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Reklama

Do incydentów z dronami doszło też w ostatnim czasie w Norwegii, Szwecji i Danii.

W Danii w ostatnim tygodniu odnotowano niezidentyfikowane przeloty dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z soboty na niedzielę. Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia "atakami hybrydowymi".