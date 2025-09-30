"W wyniku ataku na Dniepr jedna osoba zginęła. Obecnie – 20 poszkodowanych. W mieście ogniem objęte zostały biuro oraz samochód. Uszkodzono budynek mieszkalny, akademik i placówkę kulturalną. Zniszczono dwa auta, a 17 kolejnych zostało uszkodzonych" – napisał Łysak w komunikatorze Telegram.

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że "zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, biurowe, sklepy oraz samochody… Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana. Ponadto w obwodzie dniepropietrowskim uszkodzone zostało przedsiębiorstwo" – napisano w komunikacie Telegram.

Rosyjski atak w biały dzień. Eksplozje i pożary w Dnieprze

Mer miasta Borys Fiłatow powiadomił, że oprócz centrum medycznego i stomatologii wskutek ataku Rosji ucierpiały także muzeum, jedno z liceów oraz budynki uczelni wyższej.

Rosyjskie wojsko przeprowadziło atak z użyciem dronów uderzeniowych na miasto Dniepr około godziny 16.00 (15.00 czasu polskiego) we wtorek. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 15 poszkodowanych, z których 13 zostało hospitalizowanych.