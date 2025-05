Na spotkanie Sławomira Mentzena w z Trzaskowskim i Sikorskim w pubie, ostro zareagowała część polityków PiS. Jeśli Sławomir Mentzen nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego, to będzie można go rozliczać z każdej decyzji Trzaskowskiego. Ich wspólne piwo z Radkiem Sikorskim przyjęliśmy wzruszeniem ramion - powiedział Adam Bielan w Polsat News. Emocjonalna ripostę lidera Konfederacji pojawiła się prawie natychmiast. "Mów mi tak dalej" - napisał Sławomir Mentzen na platformie X.

Spotkanie w pubie to "zdrada Polski"

Wielu wyborców Konfederacji uznało spotkanie w pubie za zdradę Polski. Pojawiły się także spekulacje, czy możliwa jest koalicja KO z Konfederacją. Przypomnijmy, że w marcu Mentzen był gościem Kanału Zero, gdzie został zapytany, czy "nie przeraża go" ewentualne wejście w koalicję w PiS.

Przerażenie nie jest właściwym słowem. Mam olbrzymie zastrzeżenia, miałbym olbrzymie rezerwy, ale w polityce niczego nie można wykluczać, a już na pewno niczego nie można być przerażonym - stwierdził wtedy polityk Konfederacji. Mentzen dostał takie samo pytanie w odniesieniu do koalicji z Koalicją Obywatelską. To ta sama odpowiedź - odparł. Polityk pytany potwierdził, że "będzie walczył o tekę premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych".

Możliwa koalicja KO z Konfederacją?

Co sądzą o koalicji z Konfederacją politycy KO? Radosław Sikorski na pytanie w RMF, czy wierzy we wspólny rząd Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji, odparł, że "w polityce nie takie koalicje bywały". Na pytanie o spotkanie w pubie Trzaskowskiego z Menzenem odpowiedział: Polacy spotkali się w okresie wyborczym, żeby porozmawiać o polityce bez jadu, bez nienawiści. Powiem szczerze, to było budujące. W pubie Mentzena z połową ludzi, bo byłem tam ponad dwie godziny, nawiązałem normalne, patriotyczne rozmowy. To daje nadzieję, że Polska może być lepsza - dodał. Poinformował, że z liderem Konfederacji rozmawiał m.in. o finansach państwa.