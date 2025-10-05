Kolejny odcinek show 'Taniec z Gwiazdami'. Kto odpadł z programu?

To już 30. edycja tanecznego show Polsatu a więc jubileuszowa. W niedzielę 5 października widzowie zobaczyli 4. odcinek.. W aktualnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczą takiegwiazdyjak:
- Mikołaj "Bagi" Bagiński,
- Maja Bohosiewicz,
- Barbara Bursztynowicz,
- Wiktoria Gorodecka,
- Tomasz Karolak,
- Lanberry,
- Maurycy Popiel,
- Marcin Rogacewicz,
- Aleksander Sikora,
- Katarzyna Zillmann.
Natomiast tancerze, których można zobaczyć w tej edycji to:
- Michał Bartkiewicz,
- Albert Kosiński,
- Izabela Skierska,
- Janja Lesar,
- Kamil Kuroczko,
- Michał Kassin,
- Sara Janicka,
- Piotr Musiałkowski,
- Daria Syta,
- Agnieszka Kaczorowska,
- Magdalena Tarnowska.
"Taniec z gwiazdami". Kto z kim tańczy? Kto już odpadł?
Zanim program wystartował z udziału w nim wycofał się Michał Czernecki. Powodem była kontuzja, której doznał. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt.
W 2. odcinku tanecznego z show Polsatu pożegnała się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem, w 3. odcinku z programem nie pożegnał się nikt.
"Taniec z Gwiazdami" Z kim tańczą pozostali uczestnicy?
W dzisiejszym 4. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:
- Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Maurcy Popiel i Sara Janicka,
- Lanberry i Piotr Musiałkowski,
- Aleksander Sikora i Daria Syta,
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
- Bagi i Magdalena Tarnowska.
"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?
Jako pierwsi zatańczyli Lanberry i Piotra Musiałkowskiego. Wykonali passo doble ocenione na 31 punktów. Za swojego Tomasz Karolak i Izabela Skierska wykonali walca wiedeńskiego. Oceniono ich na 27 punktów.
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zaprezentowalitaniec współczesny. Otrzymali 37 punktów. Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński, którzy zatańczyli sambę otrzymali 31 punktów.
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin za swojego swinga dostali 24 punkty. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zaprezentowali się w walcu wiedeńskim. Jury oceniło go na 35 punktów.
Aleksander Sikora i Daria Syta rozbili bank. Za swojego quickstepa otrzymali 40 punktów. Maurycy Popiel i Sara Janicka zatańczyli jive'a. Otrzymali 34 punkty. Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem zaprezentowali się w namiętnej rumbie. Otrzymali 39 punktów.
Pozwolicie, że powiem coś do Agnieszki, bo jestem fanką twojego talentu tanecznego. Z taką przyjemnością ogląda się ciebie. Masz w sobie tyle wdzięku i taką osobowość taneczną. Jeśli Warszawa jest waszą rumbą, to jest najbardziej seksowne miasto na świecie - powiedziała Beata Kozidrak, która była specjalnym gościem tego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy tańczyli do jej piosenek.
Po nich na parkiecie zaprezentowały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Wykonały tango i otrzymały 40 punktów.
"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?
W tym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" najwięcej punktów otrzymali Olek Sikora i Daria Syta oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Najmniej przypadło w udziale Barbardze Bursztynowicz i Michałowi Kassinowi. Z show "Taniec z Gwiazdami" Polsatu w 4. odcinku pożegnali się Lanberry i Piotr Musiałkowski.
