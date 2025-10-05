Kolejny odcinek show 'Taniec z Gwiazdami'. Kto odpadł z programu?

To już 30. edycja tanecznego show Polsatu a więc jubileuszowa. W niedzielę 5 października widzowie zobaczyli 4. odcinek.. W aktualnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczą takiegwiazdyjak:

Mikołaj "Bagi" Bagiński,

Maja Bohosiewicz,

Barbara Bursztynowicz,

Wiktoria Gorodecka,

Tomasz Karolak,

Lanberry,

Maurycy Popiel,

Marcin Rogacewicz,

Aleksander Sikora,

Katarzyna Zillmann.

Natomiast tancerze, których można zobaczyć w tej edycji to:

Michał Bartkiewicz,

Albert Kosiński,

Izabela Skierska,

Janja Lesar,

Kamil Kuroczko,

Michał Kassin,

Sara Janicka,

Piotr Musiałkowski,

Daria Syta,

Agnieszka Kaczorowska,

Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Kto z kim tańczy? Kto już odpadł?

Zanim program wystartował z udziału w nim wycofał się Michał Czernecki. Powodem była kontuzja, której doznał. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt.

W 2. odcinku tanecznego z show Polsatu pożegnała się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem, w 3. odcinku z programem nie pożegnał się nikt.

"Taniec z Gwiazdami" Z kim tańczą pozostali uczestnicy?

W dzisiejszym 4. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Lanberry i Piotr Musiałkowski,

Aleksander Sikora i Daria Syta,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

Jako pierwsi zatańczyli Lanberry i Piotra Musiałkowskiego. Wykonali passo doble ocenione na 31 punktów. Za swojego Tomasz Karolak i Izabela Skierska wykonali walca wiedeńskiego. Oceniono ich na 27 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zaprezentowalitaniec współczesny. Otrzymali 37 punktów. Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński, którzy zatańczyli sambę otrzymali 31 punktów.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin za swojego swinga dostali 24 punkty. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zaprezentowali się w walcu wiedeńskim. Jury oceniło go na 35 punktów.

Aleksander Sikora i Daria Syta rozbili bank. Za swojego quickstepa otrzymali 40 punktów. Maurycy Popiel i Sara Janicka zatańczyli jive'a. Otrzymali 34 punkty. Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem zaprezentowali się w namiętnej rumbie. Otrzymali 39 punktów.

Pozwolicie, że powiem coś do Agnieszki, bo jestem fanką twojego talentu tanecznego. Z taką przyjemnością ogląda się ciebie. Masz w sobie tyle wdzięku i taką osobowość taneczną. Jeśli Warszawa jest waszą rumbą, to jest najbardziej seksowne miasto na świecie - powiedziała Beata Kozidrak, która była specjalnym gościem tego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy tańczyli do jej piosenek.

Po nich na parkiecie zaprezentowały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Wykonały tango i otrzymały 40 punktów.

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

W tym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" najwięcej punktów otrzymali Olek Sikora i Daria Syta oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Najmniej przypadło w udziale Barbardze Bursztynowicz i Michałowi Kassinowi. Z show "Taniec z Gwiazdami" Polsatu w 4. odcinku pożegnali się Lanberry i Piotr Musiałkowski.