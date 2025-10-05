To już 30. edycja tanecznego show Polsatu a więc jubileuszowa. W niedzielę 5 października widzowie zobaczyli 4. odcinek.. W aktualnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczą takiegwiazdyjak:

  • Mikołaj "Bagi" Bagiński,
  • Maja Bohosiewicz,
  • Barbara Bursztynowicz,
  • Wiktoria Gorodecka,
  • Tomasz Karolak,
  • Lanberry,
  • Maurycy Popiel,
  • Marcin Rogacewicz,
  • Aleksander Sikora,
  • Katarzyna Zillmann.

Natomiast tancerze, których można zobaczyć w tej edycji to:

  • Michał Bartkiewicz,
  • Albert Kosiński,
  • Izabela Skierska,
  • Janja Lesar,
  • Kamil Kuroczko,
  • Michał Kassin,
  • Sara Janicka,
  • Piotr Musiałkowski,
  • Daria Syta,
  • Agnieszka Kaczorowska,
  • Magdalena Tarnowska.
Kultowe seriale PRL-u i lat 90. Dasz radę 15/15? 80 proc. odpada na 5 pytaniu
Kultowe seriale PRL-u i lat 90. Dasz radę 15/15? 80 proc. odpada na 5 pytaniu

Zobacz również

"Taniec z gwiazdami". Kto z kim tańczy? Kto już odpadł?

Zanim program wystartował z udziału w nim wycofał się Michał Czernecki. Powodem była kontuzja, której doznał. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt.

Reklama
Kolejny odcinek show 'Taniec z Gwiazdami'. Kto odpadł z programu?
Kolejny odcinek show "Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł z programu?

Zobacz również

W 2. odcinku tanecznego z show Polsatu pożegnała się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem, w 3. odcinku z programem nie pożegnał się nikt.

"Taniec z Gwiazdami" Z kim tańczą pozostali uczestnicy?

W dzisiejszym 4. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

  • Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
  • Maurcy Popiel i Sara Janicka,
  • Lanberry i Piotr Musiałkowski,
  • Aleksander Sikora i Daria Syta,
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
  • Bagi i Magdalena Tarnowska.
Lata 90. w Polsce. Pamiętasz, jak się wtedy żyło? 13/15 to świetny wynik
Lata 90. w Polsce. Pamiętasz, jak się wtedy żyło? 13/15 to świetny wynik

Zobacz również

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

Jako pierwsi zatańczyli Lanberry i Piotra Musiałkowskiego. Wykonali passo doble ocenione na 31 punktów. Za swojego Tomasz Karolak i Izabela Skierska wykonali walca wiedeńskiego. Oceniono ich na 27 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zaprezentowalitaniec współczesny. Otrzymali 37 punktów. Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński, którzy zatańczyli sambę otrzymali 31 punktów.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin za swojego swinga dostali 24 punkty. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zaprezentowali się w walcu wiedeńskim. Jury oceniło go na 35 punktów.

Aleksander Sikora i Daria Syta rozbili bank. Za swojego quickstepa otrzymali 40 punktów. Maurycy Popiel i Sara Janicka zatańczyli jive'a. Otrzymali 34 punkty. Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem zaprezentowali się w namiętnej rumbie. Otrzymali 39 punktów.

Pozwolicie, że powiem coś do Agnieszki, bo jestem fanką twojego talentu tanecznego. Z taką przyjemnością ogląda się ciebie. Masz w sobie tyle wdzięku i taką osobowość taneczną. Jeśli Warszawa jest waszą rumbą, to jest najbardziej seksowne miasto na świecie - powiedziała Beata Kozidrak, która była specjalnym gościem tego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy tańczyli do jej piosenek.

Reklama

Po nich na parkiecie zaprezentowały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Wykonały tango i otrzymały 40 punktów.

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

W tym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" najwięcej punktów otrzymali Olek Sikora i Daria Syta oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Najmniej przypadło w udziale Barbardze Bursztynowicz i Michałowi Kassinowi. Z show "Taniec z Gwiazdami" Polsatu w 4. odcinku pożegnali się Lanberry i Piotr Musiałkowski.