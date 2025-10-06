Szef MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany w poniedziałek przez PAP, czy w jego resorcie przygotowywany jest projekt zaostrzający zasady przyznawania polskiego obywatelstwa. W ubiegłym tygodniu swój projekt w tej sprawie zaprezentowała Kancelaria Prezydenta RP. Znalazła się w nim propozycja wydłużenia minimalnego okresu pobytu w Polsce z trzech do dziesięciu lat dla cudzoziemców ubiegających się o polskie obywatelstwo.

– Tak, będziemy proponować zmiany. (...) Będziemy także z panem prezydentem o tych zasadach rozmawiać – zapowiedział minister.

MSWiA szykuje nowe przepisy o obywatelstwie. Kierwiński chce rozmów z prezydentem

Kierwiński powiedział, że w Polsce nie ma praktyki, by ktoś po trzech latach otrzymywał obywatelstwo. – To jest okres nie krótszy niż osiem lat – doprecyzował. W jego ocenie "ministrowie pana prezydenta wprowadzili go w błąd".

Reklama

Podkreślił, że "polskie obywatelstwo jest zaszczytem".

– Będziemy proponować takie przepisy, aby ten proces był z jednej strony jednak dość dynamiczny, z drugiej, by każda osoba, która otrzymuje polskie obywatelstwo tu w Polsce, miała swoje centrum aktywności życiowych, ale też żeby gwarantowała właściwy poziom bezpieczeństwa każdemu z obywateli – powiedział.