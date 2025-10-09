Prognoza pogody na czwartek, 9 października

W czwartek przygotuj się na typowo jesienną, pochmurną pogodę. Będzie przeważnie duże zachmurzenie, choć słońce może się czasem przebić przez chmury. Przez cały dzień spodziewaj się przelotnych opadów deszczu, więc parasol lub kurtka przeciwdeszczowa będą niezbędne. Temperatury w ciągu dnia będą dość przyjemne – w większości regionów wyniosą od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie (do 17 stopni Celsjusza), a najchłodniej na wschodzie i w rejonach górskich. Wiatr będzie umiarkowany, ale miejscami może być porywisty, zwłaszcza nad morzem i w górach.

Porada: Jak się ubrać?

Ponieważ temperatury będą umiarkowane, ale będzie padać i wiać, najlepiej postawić na ubiór warstwowy, który łatwo dopasować do zmieniającej się pogody:

Kurtka/płaszcz : Koniecznie załóż kurtkę przeciwdeszczową lub wodoodporną! Taka kurtka ochroni Cię zarówno przed deszczem, jak i chłodniejszym wiatrem.

: Koniecznie załóż kurtkę przeciwdeszczową lub wodoodporną! Taka kurtka ochroni Cię zarówno przed deszczem, jak i chłodniejszym wiatrem. Warstwa środkowa : Pod kurtkę załóż bluzę, sweter lub polar. Przyda się, gdy temperatura spadnie lub gdy poczujesz chłód w szkole.

: Pod kurtkę załóż bluzę, sweter lub polar. Przyda się, gdy temperatura spadnie lub gdy poczujesz chłód w szkole. Dół : Wygodne spodnie lub grubsze dżinsy będą idealne. Unikaj przemoczenia nóg!

: Wygodne spodnie lub grubsze dżinsy będą idealne. Unikaj przemoczenia nóg! Obuwie : Wybierz kryte, nieprzemakalne buty, najlepiej takie o grubszej podeszwie. Unikaj zamszu lub tenisówek.

: Wybierz kryte, nieprzemakalne buty, najlepiej takie o grubszej podeszwie. Unikaj zamszu lub tenisówek. Dodatki: Parasol to absolutna konieczność! Przyda się też lekki szalik lub czapka, szczególnie rano i po południu, kiedy wiatr może być mocniejszy.

Krótko mówiąc: Najlepiej ubrać się nieprzemakalnie i warstwowo! Dzięki temu unikniesz przemoknięcia i będziesz gotów na chłodniejsze porywy wiatru. Powodzenia w szkole!