Opady deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody na piątek, 10 października

Piątek, 10 października 2025 roku, przyniesie pogodę charakteryzującą się dużym zachmurzeniem, przełamanym jedynie okresowymi przejaśnieniami. W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, przy czym na Pomorzu mogą być one intensywniejsze, osiągając sumę opadów rzędu 10 mm. W wyższych partiach Tatr będzie już zimowo - spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które przyczynią się do przyrostu pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm.

Temperatura i wiatr w dzień

Termometry w piątek, 10 października, wskażą maksymalnie od 12 do 15 stopni Celsjusza, choć w chłodniejszym pasie południowo-wschodnim oraz w rejonach podgórskich temperatura spadnie do około 9–10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, ale miejscami silniejszy, wiejący z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Należy spodziewać się silnych porywów: na wybrzeżu do 70 km/h, a w górach, zwłaszcza w Sudetach i Tatrach, nawet do 90 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy utrzyma się duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a w górach mieszane opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach będzie padał już sam śnieg - na najwyższych szczytach przybędzie go około 5 cm. Lokalnie możliwa jest także marznąca mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od 5–7 stopni Celsjusza na wschodzie do 10–13 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem, ale w kotlinach karpackich może spaść do około 4 stopni Celsjusza. Wiatr nocą będzie słaby i umiarkowany, jednak porywisty na zachodzie i dość silny nad morzem (do 70 km/h). Najsilniej powieje w górach: porywy w Sudetach sięgną 90 km/h, a w Tatrach nawet 100 km/h.