Proces nadawania imienia jest bardzo ważny i bywa, że spędza sen z powiek przyszłym rodzicom. Gdy trzeba wybrać imię dla syna albo córki sprawia nie zawsze jest łatwa. W wyborze mogą pomóc zestawienia popularnych imion ostatnich lat.

To najdłuższe imię w Polsce

Okazuje się, że wśród imion jest jedno, które noszą tylko dwie osoby a dokładnie dwie Polki. Wyróżnia się ono również długością. Najdłuższe imię w Polsce to Wierzchosława. Dziś niemal niespotykane, kiedyś często nadawane było kobietom z królewskich rodów.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Co dokładnie oznacza imię Wierzchosława? To imię, które powstało z połączenia dwóch słów "wierzch" - szczyt, coś najwyższego oraz "sława". Imię Wierzchosława może oznaczać, że nosząca je kobieta:

jest popularna, cieszy się uznaniem

ma wysoką pozycję, jest ceniona.

To imię noszą tylko dwie Polki

Imię Wierzchosława nadawano córkom, by były mądre, silne i wyjątkowe. Imię to nosiły księżniczki m.in. Wierzchosława Bolesławówna czy Wierzchosława Ludmiła. Dziś, to imię można znaleźć głównie na kartach historii. Być może znajdą się rodzice, którzy lubią sięgać po oryginalne, majestatyczne wręcz imiona. Dziś noszą je tylko dwie Polki, ale kto wie, czy już niebawem nie będzie ich więcej.

W ostatnich latach coraz więcej przyszłych rodziców decyduje się na staropolskie imiona takie jak Dobrawa, Władysława, Jagienka, czy Jadwiga.