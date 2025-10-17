Luboń. Mężczyzna postrzelony w twarz na ulicy
Jak podaje "Głos Wielkopolski" do zdarzenia doszło w środę na ul. Ogrodowej w Luboniu. Mężczyzna został postrzelony w lewy policzek podczas spaceru. Następnie został przewieziony do szpitala w Puszczykowie, gdzie wyciągnięto mu z policzka metalową kulkę o średnicy 10 mm. Po czym opuścił szpital.
Poszukiwania sprawcy
Jak podaje portal epoznan.pl, a facebookowej grupie "Mieszkańcy Lubonia" pojawił się wpis jednego z mieszkańców. Autor wpisu napisał, że w środę około 19:15, wchodząc z ulicy Dworcowej w Ogrodową w Luboniu, został postrzelony w twarz. Jak dodaje, prawdopodobnie kula pochodziła z broni czarnoprochowej. Sprawę zgłosił policji i poprosił o kontakt osoby, które coś widziały.
Nabój został zabezpieczony do badań. Teraz policja ustala sprawcę zdarzenia.
