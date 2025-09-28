Do strzelaniny doszło w Southport, tuż przed godziną 21.30 czasu lokalnego, kiedy łódź zbliżyła się do baru, a jedyna osoba na pokładzie otworzyła ogień. Następnie strzelec uciekł, kierując się w stronę sąsiedniej miejscowości Oak Island.

Zatrzymano podejrzanego o atak

Podejrzany został już zatrzymany przez policję - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa miasta ChyAnn Ketchum. Prawdopodobnie zostanie przewieziony do Southport, na przesłuchanie do Biura Śledczego Stanu Karolina Północna - poinformowała CNN. Stacja dodała, że motyw sprawcy nie został jeszcze ustalony.