Trzy osoby zginęły, a co najmniej osiem zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna na łodzi podpłynął do baru nadbrzeżnego w Karolinie Północnej w sobotę wieczorem i otworzył ogień - poinformowały lokalne władze, cytowane w niedzielę przez stację CNN.
Do strzelaniny doszło w Southport, tuż przed godziną 21.30 czasu lokalnego, kiedy łódź zbliżyła się do baru, a jedyna osoba na pokładzie otworzyła ogień. Następnie strzelec uciekł, kierując się w stronę sąsiedniej miejscowości Oak Island.
Zatrzymano podejrzanego o atak
Podejrzany został już zatrzymany przez policję - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa miasta ChyAnn Ketchum. Prawdopodobnie zostanie przewieziony do Southport, na przesłuchanie do Biura Śledczego Stanu Karolina Północna - poinformowała CNN. Stacja dodała, że motyw sprawcy nie został jeszcze ustalony.
