Jak informuje TVP Łódź, do zdarzenia doszło o godzinie 10:27. Ogień objął materac oraz fragment mebli w mieszkaniu na osiedlu Bałuty.

Natychmiastowa akcja ratownicza

Strażacy dostali się do płonącego lokalu, korzystając z rusztowania. W środku znaleźli dwie kobiety. Jedna z nich została ewakuowana, a zaraz potem zaczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety druga kobieta odniosła na tyle poważne obrażenia, że strażacy musieli odstąpić od reanimacji. Obie kobiety zmarły. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.

Reklama

Ewakuacja mieszkańców sąsiednich mieszkań

"Zadymienie wydobywało się z mieszkania na drugim piętrze. W mieszkaniu znajdowały się dwie osoby. (…) Kilka osób ewakuowało się z sąsiednich mieszkań. Rozmiar zdarzenia nie był duży. Jednak skutki tego drobnego pożaru są tragiczne" - powiedziałkapitan Łukasz Górczyński oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Łodzi.