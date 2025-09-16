Akcja ratownicza trwa. Jak przekazał młodszy aspirant Paweł Wolny, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie "Pożar jest cały czas nieopanowany".
Na miejscu działa około 20 zastępów straży pożarnej, ściągniętych z różnych rejonów województwa.
Potężny pożar w Czeladzi. Hala stanęła w ogniu, dym widać z sąsiednich miast
Wstępne szacunki wskazują, że pożar objął powierzchnię około 15 na 100 metrów. Nad budynkiem unoszą się gęste kłęby dymu, które – jak podaje portal Wkatowicach.eu – są widoczne nawet z sąsiednich miejscowości.
Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu zdarzenia. "Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" – brzmi oficjalny apel skierowany do lokalnej społeczności.
Źródło: Interia, MEDIA
