Akcja ratownicza trwa. Jak przekazał młodszy aspirant Paweł Wolny, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie "Pożar jest cały czas nieopanowany".

Na miejscu działa około 20 zastępów straży pożarnej, ściągniętych z różnych rejonów województwa.

Potężny pożar w Czeladzi. Hala stanęła w ogniu, dym widać z sąsiednich miast

Wstępne szacunki wskazują, że pożar objął powierzchnię około 15 na 100 metrów. Nad budynkiem unoszą się gęste kłęby dymu, które – jak podaje portal Wkatowicach.eu – są widoczne nawet z sąsiednich miejscowości.

Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu zdarzenia. "Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" – brzmi oficjalny apel skierowany do lokalnej społeczności.

Źródło: Interia, MEDIA