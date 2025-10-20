Kto może otrzymać kartę mobilizacyjną i jakie są tego konsekwencje?
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, nadanie przydziału mobilizacyjnego jest działaniem prawno-administracyjnym opartym na Ustawie o obronie Ojczyzny. Przydziały te mogą otrzymać:
- Żołnierze rezerwy: Dotyczy to osób przewidzianych do powołania w pierwszej kolejności w razie mobilizacji lub wojny (zgodnie z art. 531 ust. 1 Ustawy).
- Funkcjonariusze służb mundurowych.
- Osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami i doświadczeniem w strukturach państwowych, w tym: specjaliści z dziedzin takich jak medycyna, logistyka, informatyka czy łączność; osoby cywilne przypisane do zadań na rzecz obronności kraju.
Warunki konieczne do nadania przydziału
Aby otrzymać przydział mobilizacyjny, kandydat musi spełniać następujące kryteria:
- Posiadać polskie obywatelstwo.
- Mieć odpowiednią kategorię zdrowia.
- Nie mieć stałego pobytu za granicą.
- Być niekaranym za przestępstwa, za które grozi bezwzględna kara więzienia.
Rodzaje kart mobilizacyjnych i ich przeznaczenie
Wyróżnia się trzy główne rodzaje kart mobilizacyjnych, oznaczonych kolorowymi paskami:
- Czerwony pasek: Dla żołnierzy rezerwy powoływanych do służby w czasie wojny.
- Zielony pasek: Dla żołnierzy powoływanych do służby za pomocą obwieszczenia lub karty powołania.
- Niebieski pasek: Dla pracowników resortu obrony narodowej oraz osób cywilnych.
Konsekwencje niestawienia się w razie mobilizacji lub wojny
Osoby, którym nadano przydziały mobilizacyjne, zarówno żołnierze rezerwy, jak i cywile, są objęte surowymi sankcjami w przypadku niestawienia się na wezwanie. Zgodnie z art. 687 Ustawy o obronie Ojczyzny, każda osoba powołana do czynnej służby wojskowej, która nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w czasie mobilizacji lub wojny, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzy lata.
Ćwiczenia wojskowe dla osób z przydziałami
Ustawa przewiduje również możliwość wezwania osób z przydziałami mobilizacyjnymi na różne formy ćwiczeń wojskowych:
- Jednodniowe.
- Krótkotrwałe: Trwające do 30 dni.
- Długotrwałe: Trwające do 90 dni.
- Rotacyjne: Odbywane w kilku turach w ciągu roku.
Łączny czas ćwiczeń w ciągu roku nie może przekroczyć 90 dni. Wyjątkiem są krótkie, 24-godzinne szkolenia, które mogą być organizowane maksymalnie trzy razy w roku.
