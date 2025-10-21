Europoseł Krzysztof Śmiszek 20 października był gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i". Niedawno o jego chorobie opowiadał Robert Biedroń, życiowy partner Krzysztofa Śmiszka. Dziennikarka zapytała więc polityka, jak się czuje.

"Choroba atakuje moje kości"

- Mam dosyć poważną chorobę, to jest choroba powracająca, która atakuje moje kości. To oznacza, że mam trochę więcej problemów z poruszaniem się i z codziennym funkcjonowaniem. To jest coś, co po prostu powraca i się nasila - powiedział europoseł.

Reklama

Nieznane przyczyny choroby

Czyli wiadomo, jaka jest diagnoza, skąd się wzięła ta choroba? - zapytała Monika Olejnik. - Właśnie nie za bardzo wiadomo, skąd to się bierze. Z tego miejsca chciałbym podziękować moim lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, którzy ze mną pracują, którzy robią świetną robotę. Pozostaję optymistyczny, dobrej myśli. Myślę, że wszystko będzie dobrze - powiedział europoseł. Krzysztof Śmiszek mówił też, że porusza się ze sprzętem ortopedycznym. - To nie jest na pewno łatwa sytuacja. Czułem się i czuję się ciągle jeszcze dosyć sprawny, młody i myślę, że przede mną jeszcze jest wiele rzeczy - zaznaczył europoseł. Polityk podziękował też osobom, które przesyłają mu życzenia powrotu do zdrowia. - Te życzenia płyną i od prawej strony i od lewej strony - powiedział.

Robert Biedroń o "dramatycznej sytuacji"

O chorobie Krzysztofa Śmiszka mówił niedawno Robert Biedroń w rozmowie z "Faktem". Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej - powiedział Robert Biedroń w "Fakcie". Wyraził również nadzieję, że "dla takich sytuacji chciałby, żeby ten projekt ustawy (o statusie osoby najbliższej - red.) jak najszybciej był przyjęty.