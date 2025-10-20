Szef gabinetu prezydenta - Paweł Szafernaker - we wpisie platformie X przypomniał, ze jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki miał konkretne stanowisko na temat regulacji statusu osoby najbliższej. Polityk przypomniał, że absolutną podstawą dla takiej rozmowy musi być fakt, iż małżeństwo i rodzina (w tradycyjnym tego słowa znaczeniu) znajduje się pod ochroną państwa.

Wobec tego nie należy się spodziewać, aby prezydent podpisał się pod ustawą, która jest efektem współpracy Lewicy oraz PSL. Chodzi przede wszystkim o przyznawanie cech typowych dla małżeństw osobom znajdującym się w bliskiej, choć nieformalnej ze strony państwa relacji.

- Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu. - napisał Paweł Szafernaker. Wpis ten spotkał się ze sporą krytyką wielu internautów, którzy zarzucają obozowi prezydenckiemu brak wyobraźni czy otwartą niechęć wobec osób homoseksualnych.

Status osoby najbliższej niezgodny z konstytucją? Doradca prezydenta stawia sprawę jasno

Prezydencki doradca, Alvin Gajadhur stwierdził, że prezydent Nawrocki jest otwarty na rozmowy w sprawie osoby najbliższej. Mimo wszystko projekt, który został ogłoszony przez stronę rządzącą, wydaje się niezgodny z polską konstytucją.

Reklama

Polityk twierdzi, że projekt nowej ustawy zakłada, że taka umowa, zawarta u notariusza i złożona w Urzędzie Stanu Cywilnego, zastąpiłaby małżeństwo. W rezultacie osłabiłoby to status małżeństwa, zniechęcając ludzi do zawierania tychże. Tu właśnie pojawia się ów niezgodność z konstytucją, której jednym z zadań jest właśnie ochrona małżeństw.

Jednocześnie Gajadhur potwierdził, że prezydent jest gotowy i otwarty na rozmowy na temat statusu osoby najbliższej. W ten właśnie sposób Karol Nawrocki kolejny raz potwierdził, że faktycznie jego intencją jest wprowadzenie takiego statusu. Warunek jest tu jednak oczywisty - założenia nie mogą niszczyć statusu małżeństwa.

Reklama

Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo, odpowiadając na ten zarzut, stwierdza, że jest to projekt, który nie zrównuje tych związków z instytucją małżeństwa. Nie są to bowiem związki partnerskie a projekt, nad którym toczy się debata, jest bardzo daleki od tego, czego chciała początkowo Lewica.

- Ja przez lata żyłam w związku partnerskim i wiem, że mój partner, z którym miałam wspólny dom i dziecko, był tak naprawdę moim współlokatorem. Prawo w żaden sposób nie regulowało naszej relacji - stwierdza Leo, podkreślając istotność wprowadzenia ustawy o osobie najbliższej.

Arłukowicz uderza w PiS. Zarzuca im hipokryzję

Debata nad statusem osoby najbliższej porusza także zwolenników jej wprowadzenia. Jedną z takich osób jest Robert Biedroń. Europoseł jest zadowolony z tego, co ma być wprowadzone i to nawet jeśli nie mówimy tutaj o związkach partnerskich, a jedynie statusie osoby najbliższej. Stwierdził on, że jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, to "obudzi się bezpieczniejszy".

Podkreślił on jednocześnie, że w pełni rozumie rzeczywistość polityczną, jaka jest aktualnie. Polityk zdaje sobie sprawę, że prezydent pochodzi z zupełnie innego obozu niż koalicja rządząca. Mimo wszystko wierzy on, że prezydent ostatecznie zdecyduje się na podpisanie ustawy.

O wiele ostrzej na ten temat wypowiedział się europoseł z ramienia KO - Bartosz Arłukowicz. Zarzucił on politykom PiS hipokryzję w kwestii zawierania związków partnerskich, gdy powołują się oni na tradycyjne wartości rodzinne. Powołał się na przykład Jacka Kurskiego, który dwukrotnie brał ślub kościelny.

Jak (Jacek) Kurski może mieć dwie żony, w tym dwie kościelne, to wszystko okej. Wszystko jest bardzo dobrze, zgodnie z konstytucją, przykazaniami bożymi i wszystkim, co wam się podoba. Ale jak już Biedroń żyje 23 lata z tym samym facetem, to jest dla was bardzo złe - stanowczo stwierdził Arłukowicz.