W najnowszym odcinku swoich testów kebabowych Książulo zdecydował się na zaskakujący krok, odkrywając przed widzami prawdziwą tożsamość swojego dotąd anonimowego współpracownika Mualana.

Kim jest Mualan?

Mualan występował dotąd w materiałach Książula wyłącznie z zakrytą twarzą i komputerowo zsyntetyzowanym głosem. Charakterystyczna zielona maska Fantomasa i niski, niemal tubalny głos stały się znakiem rozpoznawczym pomocnika youtubera. Cała konspiracja miała oczywiście na celu przeprowadzenie rzetelnych testów kebabowni, fast foodów i restauracji – na początku Mualan zamawiał jedzenie po to, aby towarzyszący mu z ukrycia Książulo nie został rozpoznany i faworyzowany. Z czasem jednak Mualan stał się równie rozpoznawany, co jego chlebodawca i operacja przestała mieć sens – wówczas jedzenie zaczęli zamawiać inni zamaskowani współpracownicy Książula – Mualanek lub Ziutek – natomiast Mualan po prostu przeprowadzał testy smaku wraz ze swoim słynnym towarzyszem.

Odkrycie tożsamości Mualana

Przez lata nie udało uniknąć się wpadek – i Mualan został parokrotnie przyłapany bez maski. Już wtedy internauci nie mogli uwierzyć, jak bardzo wygląd postaci różni się od jego wizerunku w masce. Wciąż jednak nie było stuprocentowej pewności, czy to naprawdę Mualan.

Teraz stało się to jasne dzięki samemu Ksiażulowi, który najwyraźniej stwierdził, że dłuższe ukrywanie tożsamości Mualana nie ma większego sensu. I tak w najnowszym odcinku Mualan nie tylko pokazał swoje prawdziwe oblicze, ale również przemówił. I to dopiero zszokowało licznych fanów Książula. Nie dość bowiem, że znaczna część widzów wyobrażała sobie Mualana jako kogoś znacznie starszego i poważniejszego z wyglądu, to jeszcze głos chłopaka okazał się dużo niższy niż ten przepuszczony przez syntezator.

Co za tym idzie, wielu zaskoczonych fanów przyznaje, że trudno im się przyzwyczaić do brzmienia naturalnego głosu Mualana. "Mualan z normalnym głosem, no nie, weźcie mu podłóżcie ten syntezator, nie mogę się przyzwyczaić", "maska out, ale oddajcie zmieniony głos, jakiś taki nostalgiczny jest" – piszą internauci w komentarzach pod nagraniem, które swoją drogą w ciągu doby przekroczyło milion wyświetleń.

Kim jest Książulo?

Książulo to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów i gwiazda numer jeden jego kulinarnej części. Szymon Nyczke, jak naprawdę nazywa się influencer, urodził się w 1996 roku, zatem nie ma jeszcze nawet 30 lat, a jego kanał przyciągnął już ponad 2 miliony subskrybentów (dla porównania, Robert Makłowicz ma 660 tys. subskrybentów). Książulo zaczynał na YouTube jako nastolatek, z początku publikując zabawne filmiki na kanale Kolorowyvlog. Nagrywał też hip-hop. Swoje powołanie odnalazł jednak w testach jedzenia, szczególnie ukochanych przez Polaków kebabów, a jego szczerość i bezpośredniość przyniosła mu rzesze fanów i ogólnokrajową rozpoznawalność.