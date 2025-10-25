Prognoza pogody na 25 października

W najbliższą sobotę, 25 października, pogoda w Polsce będzie dynamiczna i zróżnicowana. W ciągu dnia na większości obszaru kraju przeważać będzie duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże, z lokalnymi, słabymi opadami. W górskich rejonach Dolnego Śląska deszcz może być chwilami mocniejszy, osiągając sumę opadów do dziesięciu milimetrów. W wyższych partiach gór pojawi się śnieg – na szczytach Sudetów pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około pięć centymetrów.

Jaka temperatura w sobotę, 25 października?

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu, przez około 10 stopni Celsjusza w centrum, do 11 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami 12 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty w całym kraju, a nad morzem chwilami dość silny, wiejący z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W Tatrach porywy mogą osiągnąć dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę, a w Sudetach nawet dziewięćdziesiąt pięć kilometrów na godzinę, co lokalnie spowoduje zawieje śnieżne.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z soboty na niedzielę przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na południowym wschodzie możliwe są nawet rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na północy, natomiast w górach deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna wahać się będzie od 4 do7 stopni Celsjusza, około 9 stopni Celsjusza na Helu, a w kotlinach karpackich spadnie do około 3 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy pozostanie umiarkowany i porywisty; w rejonach podgórskich Karpat porywy dojdą do sześćdziesięciu kilometrów na godzinę, z kierunków południowych i południowo-zachodnich. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny (od czterdziestu do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę), w porywach do około siedemdziesięciu kilometrów na godzinę. W górach utrzyma się bardzo silny wiatr: porywy w Tatrach sięgną początkowo dziewięćdziesięciu, a w Sudetach stu kilometrów na godzinę, co spowoduje zawieje śnieżne.