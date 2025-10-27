Niespodziewane ocieplenie na Wszystkich Świętych 2025

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada 2025 roku) przynosi coraz bardziej precyzyjne dane meteorologiczne. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), warunki pogodowe mogą być dużym zaskoczeniem, zwłaszcza dla mieszkańców południowej Polski.

Pożegnanie z najcieplejszą odzieżą

Wbrew tradycyjnym oczekiwaniom, na początku listopada 2025 roku najgrubsze ubrania okażą się zbędne. Aura ma być tak łagodna, że może kojarzyć się z wiosennymi temperaturami. Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące regionów z najwyższą temperaturą oraz tych zagrożonych deszczem.

Prognoza pogody na 1 listopada 2025 roku

Nowe dane na 1 listopada 2025 roku, który wypada w sobotę (za co przysługuje dodatkowy dzień wolny), wskazują na znaczące ocieplenie. Według mapy pogodowej wizualizowanej przez dr. Alana Mandala z IMGW, temperatury sięgające 15-17 stopni Celsjusza spodziewane są w ośmiu województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim, śląskim, lubuskim, podkarpackim, łódzkim i lubelskim.

Deszcz i chmury na cmentarzach

Choć ogólna prognoza jest ciepła i mało prawdopodobne jest, aby potrzebne były najcieplejsze płaszcze, parasole mogą się przydać.Opady deszczu są prognozowane dla południowej Polski, a także dla województw: łódzkiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Jest to zbieżne z wcześniejszymi prognozami długoterminowymi. Najchłodniej, z mniejszym nasłonecznieniem i większym zachmurzeniem, ma być na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju. IMGW zapewnia jednak, że brak silnego wiatru oznacza, iż temperatura odczuwalna nie powinna być znacznie niższa.