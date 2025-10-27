Od wielu lat Polskę i Europę trawi problem imigracji. Jest to istotny temat w debacie publicznej. Przypominamy, że tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem. Dlatego podkreślamy istotność jednego narodu – powiedział Malewski, prezentując na poniedziałkowej konferencji w Warszawie hasło tegorocznego marszu.

Różne grupy zawodowe zaangażowane w Marsz Niepodległości

Szef sztabu organizacyjnego tegorocznego Marszu Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski przekazał, że w tym roku, oprócz organizacji patriotycznych, w Marsz Niepodległości będą zaangażowane różne grupy zawodowe. Będą to m.in. przedstawicieli organizacji rolniczych, myśliwskich czy koła gospodyń wiejskich.

Reklama

Miasteczko niepodległości przed Pałacem Kultury i Nauki

Jak co roku, 11 listopada przed Pałacem Kultury i Nauki powstanie miasteczko niepodległości, na którym odbędą się mniejsze panele czy koncerty. Będzie tam też strefa organizacji pozarządowych.

Marsz rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a potem marsz ruszy w stronę błoń stadionu Narodowego.

Reklama

Defilada oręża polskiego z okazji 1000-lecia koronacji Polski

Osowski przekazał, że w tym roku, z okazji 1000-lecia koronacji państwa polskiego, odbędzie się też defilada oręża polskiego. O godzinie 16:00 pod stadionem Narodowym odbędą się koncerty i wystąpienia.

Czy Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości?

Organizatorzy pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Malewski odpowiedział, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu. Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić – powiedział.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.