Ponadto opracowany został zespołowy plan działań w celu zwalczania balonów przemytniczych; plan będą realizowały poszczególne ministerstwa i instytucje państwowe – dodała szefowa rządu w poniedziałek po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.
Premierka Litwy: Nasze działania są skoordynowane z Polską i Łotwą
Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE – podkreśliła Ruginiene.
Wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy
Z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy w ciągu tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy.
