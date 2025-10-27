Donald Trump w poniedziałek rozpoczął wizytę w Japonii. We wtorek spotka się z premier Sanae Takaichi. W środę uda się do Korei Płd., gdzie spotka się m.in. z prezydentem Li Dze Mjungiem.

Trump o superbroni Putina: To niestosowne

To niestosowne. Powinien zakończyć wojnę (w Ukrainie). Wojna, która miała trwać tydzień, wkrótce wejdzie w czwarty rok. To właśnie powinien robić, zamiast testować rakiety – powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w drodze do Japonii.

Reakcja Trumpa dotyczyła niedzielnego komunikatu Kremla o pomyślnym teście rakiety Buriewiestnik, co w języku rosyjskim oznacza ptaka zwiastującego burzę. Putin określił ją jako "unikatową broń, której nikt inny na świecie nie posiada". Według szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa, podczas ostatniej próby pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co – jak podkreślił – "nie jest granicą" jego możliwości.

Trump: Mam wielki szacunek dla prezydenta Xi

Jednocześnie Trump wyraził duży optymizm w sprawie relacji z Pekinem. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone i Chiny są na drodze do zawarcia przełomowej umowy handlowej. Prezydent, który w tym tygodniu ma spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, wyraził przekonanie o sukcesie negocjacji.

Mam wielki szacunek dla prezydenta Xi i myślę, że wyjdziemy z tego z umową – stwierdził. Dodał, że ostateczne porozumienie w sprawie TikToka może zostać podpisane już w czwartek. Tego dnia ma odbyć się spotkanie przywódców dwóch największych gospodarek świata w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Oczekuje się, że dojdzie do sfinalizowania porozumienia handlowego.

Trump: Chciałbym spotkać się z Kim Dzong Unem

Podczas tej samej rozmowy prezydent USA nie wykluczył przedłużenia swojej azjatyckiej podróży w celu spotkania z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Trump oświadczył, że "bardzo chciałby" z nim porozmawiać, sygnalizując otwartość na kolejną rundę rozmów dyplomatycznych.