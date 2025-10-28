Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie b. ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej. Wniosek dotyczy także zatrzymania i aresztowania Ziobry. Jak przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, istnieje dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, a czyny te pozostają w ścisłej relacji do pełnionej przez niego funkcji ministra sprawiedliwości, będącego również dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Donald Tusk o oskarżeniach wobec Zbigniewa Ziobry

Do sprawy odniósł się we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. - "Zbigniew Ziobro podejrzany jest o popełnienie 26 przestępstw, popełnienie przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistej i politycznej w porozumieniu z innymi osobami. Założył i kierował grupą przestępczą, przywłaszczył lub usiłował przywłaszczyć mienie w postaci środków Funduszu Sprawiedliwości - to jest uzasadnienie złożenia wniosku o uchylenie immunitetu" - powiedział.

Reklama

Reklama

Sprawę bada specjalny zespół śledczy

"Pierwszy raz w historii Polski - ja nie wykluczam, że pierwszy raz w historii Europy - były minister sprawiedliwości podejrzany jest o takie przestępstwa, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą" - dodał premier. Badaniem m.in. sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 r. specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.