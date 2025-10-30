Jaka pogoda w czwartek, 30 października?

W czwartek na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże zachmurzenie, z wyjątkiem początkowych przejaśnień na południowym wschodzie i popołudniowych rozpogodzeń na krańcach zachodnich. Miejscami wystąpią opady deszczu, a lokalnie możliwe są burze. Wieczorem w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem. Suma opadów na północy kraju osiągnie od 10 do 15 mm.

Jakie temperatury w czwartek, 30 października? Czy będzie wiało?

Temperatury maksymalne będą niższe niż w poprzednich dniach: od 10 stopni Celsjusza na północy, przez 13 do 14 stopni Celsjusza w centrum, aż do 18 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, miejscami silny, z porywami do 75 km/h. Bardzo silne porywy, które będą stopniowo słabnąć, prognozowane są w górach: do 80 km/h w rejonach podgórskich Karpat, do 100 km/h w Tatrach, do 120 km/h w Bieszczadach i aż do 130 km/h w Sudetach. Nad morzem porywy mogą osiągnąć 90 km/h. Wiatr południowo-zachodni i zachodni.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

Noc z czwartku na piątek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu, północnym wschodzie i krańcach wschodnich początkowo duże z zanikającymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 9 stopni Celsjusza nad morzem. W kotlinach górskich będzie najchłodniej, od -1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie spodziewany jest spadek do -2 stopni Celsjusza, co oznacza pierwsze przymrozki.

Jaka pogoda w piątek, 31 października?

Piątek, będący ostatnim dniem października, upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, z miejscowymi bezchmurnymi przejaśnieniami na południu. Niewielkie opady deszczu możliwe są tylko na krańcach północno-wschodnich. Maksymalna temperatura wyniesie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy i północnym wschodzie porywisty (do 60 km/h).

Przymrozki w nocy

Przymrozki powrócą w nocy z piątku na sobotę, kiedy to na wschodzie, południu i w centrum kraju temperatura spadnie poniżej zera, lokalnie do -2 stopni Celsjusza, a na terenach górzystych może być jeszcze niższa. Obecne prognozy nie przewidują utrzymywania się przymrozków w kolejnych dniach ze względu na napływ cieplejszego powietrza z południa i większe zachmurzenie.