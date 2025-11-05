Prognoza pogody na środę, 5 listopada

Pod wpływem stabilnego wyżu barycznego z południowego wschodu, do kraju napłyną ciepłe masy powietrza, gwarantując przeważnie pogodną aurę. W ciągu dnia spodziewamy się niewielkiego lub umiarkowanego zachmurzenia, a w regionach południowych niebo może być miejscami nawet bezchmurne. Kluczowym elementem poranka będą jednak mgły, które mogą ograniczać widzialność do zaledwie 200 metrów, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w drodze do szkoły.

Prognoza pogody. Jakie temperatury w środę, 5 listopada?

Maksymalne temperatury w całym kraju osiągną przyjemne wartości od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, wiejący głównie z kierunków południowych i południowo-wschodnich, stając się umiarkowany jedynie w pasie nadmorskim.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z wtorku na środę zapowiada się pogodnie, lecz chłodno. W wielu regionach wystąpią mgły, które utrzymają się do godzin porannych, ograniczając widzialność nawet do 300 metrów, a na południu lokalnie do 100 metrów. Minimalna temperatura wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza, przy czym najcieplej będzie nad morzem (około 7 stopni Celsjusza), a najchłodniej w kotlinach karpackich, gdzie możliwe są przymrozki od -2 do 0 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, a jedynie nad ranem w wysokich partiach Sudetów może porywiście osiągać do 65 km/h.

Jak się ubrać w środę, 5 listopada 2025? Porady dla uczniów

Z uwagi na dużą różnicę temperatur między wczesnym rankiem a popołudniem oraz ryzyko mgieł, zaleca się ubranie "na cebulkę": ciepła kurtka i szalik będą niezbędne rano, lecz w ciągu dnia, kiedy temperatura sięgnie kilkunastu stopni, wystarczy sama bluza lub sweter, aby czuć się komfortowo.