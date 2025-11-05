Jaka będzie pogoda w środę, 5 listopada?

Pod wpływem wyżu znad Bałkanów w środę spodziewamy się niewielkiego lub umiarkowanego zachmurzenia, a w południowej części Polski niebo może być miejscami bezchmurne. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ w godzinach porannych wystąpią mgły, które mogą znacznie ograniczać widzialność, nawet do około 200 metrów.

Prognoza pogody na środę. Jakie temperatury?

Maksymalna temperatura w ciągu dnia w całym kraju osiągnie wartości od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie z reguły słaby, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich, jedynie na samym wybrzeżu może chwilowo przybrać na sile do umiarkowanego.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z wtorku na środę zapowiada się pogodnie. Podobnie jak rano, w wielu regionach pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów, a na południu kraju lokalnie nawet do 100 metrów. Minimalne temperatury wyniosą od 1 do 5 stopni Celsjusza, przy czym cieplej będzie nad morzem (około 7 stopni Celsjusza), a najchłodniej w kotlinach karpackich, gdzie termometry wskażą od -2 do 0 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich, a na wybrzeżu także z południowego zachodu. Trzeba się liczyć z tym, że nad ranem w wyższych partiach Sudetów wiatr może miejscami osiągać w porywach prędkość do 65 km/h.