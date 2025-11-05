Początek nadchodzącej zimy zapowiada się w Polsce niezwykle surowo

Według ekspertów z serwisu dobrapogoda24.pl, zimne masy powietrza napłyną do Polski bardzo szybko i przyniosą ze sobą nie tylko duże ochłodzenie, ale również warunki sprzyjające utrzymywaniu się niskich temperatur przez całą dobę. Temperatura minimalna miejscami może sięgnąć wartości blisko -19 stopni Celsjusza, co jest zjawiskiem nietypowym na tak wczesnym etapie sezonu zimowego. Sytuacja ta wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz zwierząt domowych.

Silny mróz od 6 listopada 2025 roku

Serwis twojapogoda.pl podkreśla, że ten całodobowy mróz w Polsce pojawi się już w najbliższych dniach, a dokładna data jego wystąpienia to 6-7 listopada 2025 roku. Prognozy wskazują na utrzymanie się niskich temperatur bez przerw, co wpłynie na transport, rolnictwo i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Arktyczne powietrze i zagrożenia zdrowotne

Pojawienie się tak wczesnej, silnej zimy wiąże się z napływem arktycznego powietrza, które zdominowało obszar Polski. Mrozy mogą powodować problemy komunikacyjne, zamarzanie instalacji wodnych oraz zwiększać ryzyko zachorowań na infekcje dróg oddechowych.

Przygotowania na trudne warunki zimowe

Mroźne noce i poranki wymagają odpowiedniego przygotowania – zabezpieczenia instalacji grzewczych, ubrania się wielowarstwowo oraz zwracania uwagi na stan dróg i chodników.

Wyjątkowo ostry start zimy w Polsce - podsumowanie

Nadchodzące dni przyniosą w Polsce wyjątkowo ostry start zimy z temperaturami sięgającymi prawie -20 stopni Celsjusza. Wszystkich mieszkańców zachęca się do podjęcia działań zapobiegających negatywnym skutkom mrozu i do śledzenia bieżących, lokalnych prognoz pogodowych, aby odpowiednio przygotować się na trudne warunki atmosferyczne