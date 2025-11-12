Prezydent Karol Nawrocki powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Rozstrzyga ono o tym, że prezydent RP nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.

Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam. Odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. I nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej - zapowiedział prezydent. Jak dodał, będzie to "brak zgody przez najbliższe pięć lat".

"Słuchają złych podszeptów Waldemara Żurka"

Prezydent podkreślił, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej”.

Powiedział że tocząca się dyskusja w przestrzeni medialnej dotycząca podważania statusu sędziów narusza porządek państwa polskiego. Dzisiaj dotyka to także życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego i zgodnego z polskim prawodawstwem wyroku sądowego – wyjaśnił.

Podał przykłady sytuacji, w których przestępcy nie zostali skutecznie skazani, ponieważ "jedni sędziowie kwestionowali status drugich sędziów". To m.in. sprawa uchylenia wyroku dożywotniego więzienia dla mordercy z Puszczykowa, który zamordował żonę i dwie córki; mężczyzny z Kołobrzegu, który odebrał życie trzem kobietom, a także sprawa skazania pedofila, który zgwałcił 14–letnią dziewczynę.

Tusk: Żeby nie było niczego

Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta. " 'Żeby nie było niczego' - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim" - napisał na platformie X.