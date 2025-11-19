Pogodny, ale mroźny dzień. Prognoza pogody i poradnik ubioru dla uczniów na środę, 19 listopada

19 listopada przyniesie stabilną, choć zimową aurę. Mimo że w ciągu dnia niebo ma być pogodne, a słońce może dawać odrobinę wytchnienia, temperatury będą utrzymywać się na niskim poziomie. Różnica między mroźnym porankiem a maksymalną temperaturą w środku dnia sprawia, że odpowiednie przygotowanie garderoby jest absolutną koniecznością.

Prognoza warunków atmosferycznych

Prognoza pogody dla uczniów na środę, 19 listopada 2025 roku w Polsce, zapowiada pogodny, ale chłodny dzień. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 4 stopni Celsjusza, podczas gdy w nocy spodziewany jest lekki mróz, z temperaturą spadającą do około -1 stopnia Celsjusza. Na niebie dominować będzie słońce, choć wieczorem i w nocy pojawi się większe zachmurzenie. Wiatr będzie umiarkowany, południowy, osiągając prędkość około 14 km/h. Szansa na jakiekolwiek opady, w tym śnieg, jest bardzo niska i wynosi zaledwie około 10 proc.

Jak się ubrać w środę, 19 listopada 2025? Poradnik dla uczniów

Z uwagi na znaczne wahania temperatury między mroźnym porankiem a chłodnym dniem, uczniowie powinni bezwzględnie zastosować ubranie warstwowe, czyli "na cebulkę". Podstawą jest pierwsza, najbliższa ciału warstwa, czyli bielizna termiczna lub koszulka z długim rękawem. Następnie należy założyć warstwę środkową, mającą za zadanie zatrzymywanie ciepła, na przykład ciepły sweter lub bluzę polarową. Warstwa zewnętrzna musi być ciepłą i wiatroszczelną kurtką zimową, która ochroni przed chłodem i wiatrem. Na dół zalecane są grube spodnie, najlepiej dżinsy lub sztruksy. Kluczowe jest również zabezpieczenie najbardziej wrażliwych części ciała: obowiązkowa jest ciepła czapka, szalik lub komin chroniący szyję oraz rękawiczki. Na stopy należy założyć grube skarpety oraz ciepłe i nieprzemakalne buty zimowe z grubą podeszwą.