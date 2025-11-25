Niebezpieczna gołoledź, śnieg i deszcz w drodze do szkoły

Wtorek, 25 listopada 2025 roku, zapowiada się jako dzień bardzo pochmurny i niestety mokry. Początkowy śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem, a nawet w marznący deszcz, który na chodnikach i drogach może utworzyć niebezpieczną gołoledź. Temperatury będą oscylować wokół zera, a miejscami spadnie dodatkowy śnieg.

Prognoza pogody dla uczniów na wtorek, 25 listopada

Wtorek, 25 listopada, będzie dniem pochmurnym i zróżnicowanym pogodowo. Koniecznie przygotujcie się na to, co Was czeka! Co nas czeka?

Zachmurzenie: Będzie bardzo pochmurno, miejscami niebo będzie całkowicie zakryte chmurami.

Opady: Szykujcie parasole i wodoodporne kurtki! Początkowo: Na większości obszaru spadnie śnieg, który w ciągu dnia będzie przechodził w deszcz ze śniegiem lub deszcz.

Uwaga na Śląsku i drogach: Deszcz może być marznący, co oznacza, że drogi mogą stać się oblodzone (gołoledź)! Bądźcie bardzo ostrożni na chodnikach i przejściach. Na Śląsku możliwe są obfite opady (suma do około 10 mm).

Na południu (np. w rejonie Karpat): Wystąpi sam deszcz.

W Tatrach i na północnym wschodzie: Spadnie dość sporo śniegu (miejscami przyrost pokrywy o około 5 cm).

Temperatura: Będzie chłodno! Maksymalne temperatury w dzień: Najchłodniej na północnym wschodzie: około 0 stopni Celsjusza. W centrum: około 2 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie: do 6 stopni Celsjusza.

Wiatr: Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy (do 90 km/h) mogą wystąpić w rejonach górskich, zwłaszcza w Karpatach.

Jak się ubrać we wtorek, 25 listopada? Wskazówki

Aby uniknąć przeziębienia i bezpiecznie dotrzeć do szkoły, postawcie na ubiór warstwowy i wodoodporność: