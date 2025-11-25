Wtorek, 25 listopada 2025, przyniesie dużą zmienność w pogodzie, która będzie wymagała od Was szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Od śniegu, przez deszcz, po groźną gołoledź – musicie być gotowi na wszystko! Oto prognoza pogody na wtorek wraz ze wskazówkami dotyczącymi ubioru.
Niebezpieczna gołoledź, śnieg i deszcz w drodze do szkoły
Wtorek, 25 listopada 2025 roku, zapowiada się jako dzień bardzo pochmurny i niestety mokry. Początkowy śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem, a nawet w marznący deszcz, który na chodnikach i drogach może utworzyć niebezpieczną gołoledź. Temperatury będą oscylować wokół zera, a miejscami spadnie dodatkowy śnieg.
Prognoza pogody dla uczniów na wtorek, 25 listopada
Wtorek, 25 listopada, będzie dniem pochmurnym i zróżnicowanym pogodowo. Koniecznie przygotujcie się na to, co Was czeka! Co nas czeka?
- Zachmurzenie: Będzie bardzo pochmurno, miejscami niebo będzie całkowicie zakryte chmurami.
- Opady: Szykujcie parasole i wodoodporne kurtki! Początkowo: Na większości obszaru spadnie śnieg, który w ciągu dnia będzie przechodził w deszcz ze śniegiem lub deszcz.
- Uwaga na Śląsku i drogach: Deszcz może być marznący, co oznacza, że drogi mogą stać się oblodzone (gołoledź)! Bądźcie bardzo ostrożni na chodnikach i przejściach. Na Śląsku możliwe są obfite opady (suma do około 10 mm).
- Na południu (np. w rejonie Karpat): Wystąpi sam deszcz.
- W Tatrach i na północnym wschodzie: Spadnie dość sporo śniegu (miejscami przyrost pokrywy o około 5 cm).
- Temperatura: Będzie chłodno! Maksymalne temperatury w dzień: Najchłodniej na północnym wschodzie: około 0 stopni Celsjusza. W centrum: około 2 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie: do 6 stopni Celsjusza.
- Wiatr: Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy (do 90 km/h) mogą wystąpić w rejonach górskich, zwłaszcza w Karpatach.
Jak się ubrać we wtorek, 25 listopada? Wskazówki
Aby uniknąć przeziębienia i bezpiecznie dotrzeć do szkoły, postawcie na ubiór warstwowy i wodoodporność:
- Warstwa zewnętrzna: Obowiązkowo ciepła, nieprzemakalna kurtka (lub płaszcz) z kapturem! Musi chronić przed deszczem, deszczem ze śniegiem, a może i marznącym deszczem.
- Warstwy środkowe: Załóżcie ciepły sweter lub bluzę pod kurtkę. Ubiór "na cebulkę" pozwoli Wam się dostosować do temperatury w szkole i na dworze.
- Głowa i dłonie: Zabierzcie czapkę, szalik/komin i rękawiczki, zwłaszcza jeśli rano jest blisko 0 stopni Celsjusza lub na termometrze jest poniżej zera.
- Obuwie: Wybierzcie ciepłe i nieprzemakalne buty z antypoślizgową podeszwą. Pamiętajcie, że możliwe jest oblodzenie, dlatego przyczepna podeszwa to podstawa bezpieczeństwa.
- Dodatki: Parasol lub pokrowiec na plecak mogą się przydać w czasie deszczu.
